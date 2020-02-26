Минфин не готовит предложения о компенсации налогового маневра Белоруссии

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Минфин РФ не готовит предложений о компенсации Белоруссии выпадающих из-за налогового маневра доходов от экспорта нефтепродуктов. Об этом журналистам сообщил статс-секретарь - замминистра финансов Алексей Сазанов.

"Это вопрос не ко мне, я не участвовал в переговорах. Мы ничего не готовим", - сказал Сазанов, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что президент России Владимир Путин предложил ему по телефону 21 февраля компенсировать выпадающие из-за налогового маневра доходы Минска от экспортных пошлин.

Поставки российской нефти на белорусские НПЗ были остановлены с 1 января, поскольку Москва и Минск не заключили соглашение об условиях поставок на этот год. Позднее поставки были частично возобновлены компаниями группы "Сафмар". Лукашенко поручил правительству проработать альтернативные варианты поставок. Белоруссия также настаивает на компенсации белорусской стороне издержек из-за проводимого в России налогового маневра в нефтяной сфере. 7 февраля прошли очередные переговоры по нефти с участием президентов Белоруссии и России, по результатам которых было заявлено, что Москва и Минск продолжат обсуждать поставки нефти исключительно на коммерческих условиях.