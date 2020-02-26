Правительство отказалось от идеи докапитализации ВТБ

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ сейчас не рассматривает вопрос докапитализации ВТБ через допэмиссию акций, сообщил журналистам заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.

"Пока не рассматриваем", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Моисеев отмечал, что правительство рассматривает возможность допэмиссии ВТБ. Однако в связи с тем, что госбанк находится под секторальными санкциями США, любые действия с его акциями должны проводиться аккуратно, чтобы не навредить существующим инвесторам.