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Правительство отказалось от идеи докапитализации ВТБ

Госбанк находится под секторальными санкциями США

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ сейчас не рассматривает вопрос докапитализации ВТБ через допэмиссию акций, сообщил журналистам заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.

"Пока не рассматриваем", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Моисеев отмечал, что правительство рассматривает возможность допэмиссии ВТБ. Однако в связи с тем, что госбанк находится под секторальными санкциями США, любые действия с его акциями должны проводиться аккуратно, чтобы не навредить существующим инвесторам.

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