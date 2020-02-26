20 вопросов президенту: Путин о резонансных делах, Росгвардии и разгонах митингов
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СФ отменил необходимость получения спецразрешения для перевозки опасных секретных грузов

На данный момент такое исключение предусмотрено для военного транспорта и техники

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон об отмене необходимости получения спецразрешений для перевозки опасных грузов, имеющих отношение к особо важным государственным и оборонным нуждам.

Согласно установленным нормам, после получения заявки на перевозку опасного груза Ространснадзор согласовывает маршрут движения с владельцами автомобильных дорог федерального, регионального, межмуниципального и местного значения, а также с владельцами частных автодорог. Однако владельцы дорог не имеют доступа к гостайне, в связи с чем профильное ведомство не имеет права согласовывать с ними перевозку секретных спецгрузов.

В связи с этим закон об автомобильных дорогах предлагается дополнить нормой, согласно которой не будет требоваться согласование и специальное разрешение для перевозки опасных грузов, необходимых "для удовлетворения особо важных государственных и оборонных нужд страны", а также для "обеспечения безопасности государства". На данный момент такое исключение предусмотрено для военного транспорта и техники.

"Закон направлен на ограничение доступа к информации о перемещении грузов, предназначенных для удовлетворения особо важных государственных и оборонных нужд и обеспечения безопасности государства, путем отнесения их к специальным грузам и отмены оформления специальных разрешений для перевозки. Принятие закона позволит исключить доступ лицам, не имеющим допуск к государственной тайне, к секретной информации о перемещении транспортных средств, перевозящих специальные грузы, являющиеся грузами повышенной опасности, а также позволит оперативно осуществлять переброску таких грузов", - говорится в заключении профильного комитета Совфеда по экономической политике.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
РЖД ожидают роста перевозок растительного масла в Китай ж/д транспортом
По словам замначальника центра фирменного транспортного обслуживания холдинга Дмитрия Гороха, спросом начали пользоваться перевозки масла во флекситанках
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС