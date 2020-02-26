СФ отменил необходимость получения спецразрешения для перевозки опасных секретных грузов

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон об отмене необходимости получения спецразрешений для перевозки опасных грузов, имеющих отношение к особо важным государственным и оборонным нуждам.

Согласно установленным нормам, после получения заявки на перевозку опасного груза Ространснадзор согласовывает маршрут движения с владельцами автомобильных дорог федерального, регионального, межмуниципального и местного значения, а также с владельцами частных автодорог. Однако владельцы дорог не имеют доступа к гостайне, в связи с чем профильное ведомство не имеет права согласовывать с ними перевозку секретных спецгрузов.

В связи с этим закон об автомобильных дорогах предлагается дополнить нормой, согласно которой не будет требоваться согласование и специальное разрешение для перевозки опасных грузов, необходимых "для удовлетворения особо важных государственных и оборонных нужд страны", а также для "обеспечения безопасности государства". На данный момент такое исключение предусмотрено для военного транспорта и техники.

"Закон направлен на ограничение доступа к информации о перемещении грузов, предназначенных для удовлетворения особо важных государственных и оборонных нужд и обеспечения безопасности государства, путем отнесения их к специальным грузам и отмены оформления специальных разрешений для перевозки. Принятие закона позволит исключить доступ лицам, не имеющим допуск к государственной тайне, к секретной информации о перемещении транспортных средств, перевозящих специальные грузы, являющиеся грузами повышенной опасности, а также позволит оперативно осуществлять переброску таких грузов", - говорится в заключении профильного комитета Совфеда по экономической политике.