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ВТБ выступил против повышения надбавок за системную значимость

В правлении банка отметили, что не будут возражать против дифференцированности этих надбавок

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. ВТБ выступает против повышения надбавок за системную значимость, анонсированного Банком России в начале года. Об этом в ходе разъясняющего звонка для инвесторов заявил член правления банка ВТБ Дмитрий Пьянов.

В феврале был опубликован доклад для общественных консультаций с предложением дифференцировать надбавки к достаточности капитала для системно значимых кредитных организаций, напомнил он.

"Мы собираемся, по сути, критиковать это предложение. <…> При этом мы, наверное, не будем возражать против дифференцированности этих надбавок. Действительно, "Базель III" допускает в национальном регулировании дифференцированность надбавок. Объект критики - это калибровка верхнего уровня этих надбавок", - сказал он.

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