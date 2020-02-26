"Магнит" начнет тестировать маркировку товаров "Честный знак"

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Один из крупнейших российских ретейлеров "Магнит" начнет тестировать на своих площадках систему маркировки товаров "Честный знак". Соответствующее соглашение о сотрудничестве компания заключила с оператором системы маркировки - Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ), сообщает в среду пресс-служба оператора.

"Соглашение с "Магнитом" - это первое стратегическое партнерство в федеральном масштабе и возможность с одним партнером тестировать маркировку товаров в бизнес-процессах розничной сети, логистической компании, импортера продукции и производителя продуктов питания под собственной торговой маркой", - приводит пресс-служба слова гендиректора "Оператора ЦРПТ" Дмитрия Алхазова.

Как ожидается, тестирование даст возможность поставщикам и сетям комфортно внедрять систему маркировки в бизнес-процессы и минимизировать расходы на ее запуск. "Покупатели в свою очередь могут быть уверенными, что приобретаемая ими продукция абсолютно легальна и прошла все необходимые этапы проверки", - отмечается в релизе.

В ЦРПТ отметили, что планируется тестировать всю продукцию, которая подлежит маркировке, в частности парфюмерию, табак, лекарства, изделия легкой промышленности и обувь. Первым проектом партнеров станет отработка технологий прослеживания готовой молочной продукции в оптовом и розничном звене. "Молочная продукция - это первый опыт внедрения маркировки пищевых товаров, поэтому ей будет уделено особое внимание", - подчеркнули в пресс-службе оператора.

Сейчас в России проходят эксперименты по маркировке товаров в нескольких отраслях. В 2019 года обязательной стала маркировка табака, обуви, лекарств по категории 7ВЗН. С 1 июня 2020 года предусмотрена маркировка готовой молочной продукции. Также обязательной станет маркировка шин и пневматических покрышек, фотокамер и ламп-вспышек, а также пяти групп изделий легкой промышленности.