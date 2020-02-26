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Поправки о рассмотрении "экономических" дел присяжными будут подготовлены в марте

Главной целью их принятия является определение судом присяжных наличия умысла у обвиняемых по таким делам, заявил бизнес-омбудсмен Борис Титов

ЧЕЛЯБИНСК, 26 февраля. /ТАСС/. Аппарат уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей в течение двух недель завершит формирование поправок в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ, которые позволят суду присяжных рассматривать дела по экономическим статьям. Об этом сообщил в среду ТАСС бизнес-омбудсмен Борис Титов в ходе рабочей поездки в Челябинск.

"Мы еще формируем [поправки], я думаю, что на следующей неделе они появятся", - сказал собеседник агентства.

По его словам, главной целью их принятия является определение судом присяжных наличия умысла у обвиняемых по таким делам. "Суд присяжных должен принимать решение - был умысел на совершение мошеннических действий, или обстоятельства привели к невыполнению договорных обязательств, невозврату кредита или прочего. Это мы сейчас формулируем", - уточнил Титов.

Он добавил, что поправки будут переданы на рассмотрение в Верховный суд, который их и инициировал.

11 февраля председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев на совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов РФ сообщил, что Верховный суд предлагает включить в компетенцию суда присяжных рассмотрение всех категорий дел по особо тяжким преступлениям и всех дел о преступлениях в сфере предпринимательства.

Теги
РоссияТитов, Борис Юрьевич
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