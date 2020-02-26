20 вопросов президенту: Путин о резонансных делах, Росгвардии и разгонах митингов
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Ростовской области более 5 млрд рублей направят на развитие АПК в 2020 году

Из них 2,3 млрд рублей - областные финансы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 февраля. /ТАСС/. Порядка 5 млрд рублей направят в 2020 году на развитие аграрно-промышленного комплекса Ростовской области. Об этом в среду на совещании по вопросу организованного проведения весенне-полевых работ сообщил губернатор региона Василий Голубев.

"В текущем году из бюджетов различных уровней на развитие агропромышленной отрасли региона мы привлекаем более 5,2 млрд рублей, из которых 2,3 млрд рублей - это областные финансы", - сказал он.

Ранее сообщалось, что аграрии Ростовской области в 2019 году собрали более чем 12 млн тонн зерна. По данным пресс-службы губернатора региона, в 2019 году объем государственной поддержки АПК составил почти 5,5 млрд рублей.
 

Теги
Голубев, Василий ЮрьевичРоссияРостовская область
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Голикова: новая дата проведения инвестиционного форума в Сочи пока не обсуждается
Причиной его переноса стала угроза распространения коронавируса
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС