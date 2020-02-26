В Ростовской области более 5 млрд рублей направят на развитие АПК в 2020 году

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 февраля. /ТАСС/. Порядка 5 млрд рублей направят в 2020 году на развитие аграрно-промышленного комплекса Ростовской области. Об этом в среду на совещании по вопросу организованного проведения весенне-полевых работ сообщил губернатор региона Василий Голубев.

"В текущем году из бюджетов различных уровней на развитие агропромышленной отрасли региона мы привлекаем более 5,2 млрд рублей, из которых 2,3 млрд рублей - это областные финансы", - сказал он.

Ранее сообщалось, что аграрии Ростовской области в 2019 году собрали более чем 12 млн тонн зерна. По данным пресс-службы губернатора региона, в 2019 году объем государственной поддержки АПК составил почти 5,5 млрд рублей.

