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В S7 назвали ограничение полетов в Южную Корею "грубым нарушением конкуренции"

В компании отметили, что запрет коснется 90% емкостей конкурентов "Аэрофлота" и при этом не затронет саму группу

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Авиакомпания S7 назвала "грубым нарушением конкуренции" решение ограничить авиасообщение с Южной Кореей, оставив возможность выполнять прямые рейсы только "Аэрофлоту", а чартерные (для возвращения пассажиров в РФ) - его "дочке" "Авроре". Об этом говорится в официальном заявлении генерального директора S7 Group Антона Еремина, которое компания распространила в среду.

"Такой запрет коснется 90% емкостей конкурентов "Аэрофлота" и при этом не затронет саму группу "Аэрофлот". Мы не видим логических обоснований такого решения и считаем это грубым нарушением конкуренции на рынке авиаперевозок", - заявил Еремин, добавив, что S7 Airlines обеспечивает 20% пассажиропотока на маршрутах из России в Южную Корею. По его словам, "в случае с запретом на полеты на китайских маршрутах аэропорт Шереметьево был выбран единственным аэропортом с целью снижения риска распространения вируса".

"В случае с Южной Кореей принимать пассажиров будут несколько аэропортов. Например, и S7 Airlines, и "Аврора" выполняют по два рейса в день из Сеула во Владивосток. Мы, действительно, не понимаем, чем пассажиры S7 Airlines отличаются от пассажиров "Авроры", - добавил он.

В настоящее время S7 выполняет 14 рейсов в неделю в Сеул из Владивостока, четыре - из Новосибирска, и еще три - из Иркутска.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что авиасообщение между РФ и Южной Кореей из-за распространения коронавируса будет закрыто с 1 марта, кроме рейсов группы "Аэрофлот". Дальневосточная "Аврора" (дочка "Аэрофлота") будет совершать чартерные вывозные рейсы. По словам Голиковой, рейсы "Аэрофлота" будут выполняться из терминала F Шереметьево, где сейчас обслуживаются только китайские авиарейсы.

Теги
РоссияРеспублика Корея
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