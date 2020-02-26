ФАС опасается ухудшения конкуренции после закрытия четырех сахарных заводов

ТАСС, 26 февраля. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не исключает, что закрытие сахарных заводов в России может привести к возникновению доминирующих на этом рынке хозяйствующих субъектов. Об этом ТАСС сообщила начальник управления контроля АПК ФАС России Анна Мирочиненко.

"Предполагаемое закрытие ряда сахарных заводов может привести к определенному ухудшению состояния конкуренции на внутреннем рынке и возникновению доминирующих на этом рынке хозяйствующих субъектов", - сказала она.

Мирочиненко отметила, что в то же время, согласно исследованиям, проведенным ФАС России в 2018 году, рынок сахара характеризуется низким уровнем концентрации. В Российской Федерации действует 75 сахарных заводов, относящихся к 30 независимым группам лиц, что обеспечивает конкуренцию на данном рынке. Кроме того, имеется возможность осуществлять импорт сахара.

По ее словам, для рынка сахара характерны ограниченность и неэластичность спроса, поэтому пока на рынке сохраняется ситуация, когда предложение сахара существенно превышает внутренний спрос, какого-либо значительного повышения оптовых и розничных цен на сахар не произойдет.

"Однако у этой ситуации есть и обратная сторона - это закрытие заводов, часть которых является градообразующими предприятиями", - сказала она. По ее мнению, сохранение на рынке оптимального баланса производства и потребления сахара отвечает интересам как потребителей, так и производителей. Это позволяет обеспечить внутреннее производство в объеме, покрывающем внутренний спрос, и удержать среднегодовую внутреннюю цену на уровне, обеспечивающем конкурентоспособность смежных отраслей. Кроме того сохранятся посевные площади.

Расширение экспорта сахара будет способствовать решению этой задачи, сказала Мирочиненко. Именно на содействие экспорту направлен проект постановления, разработанный ФАС России и внесенный в правительство Российской Федерации, который допускает соглашения на рынке сахара с целью его экспорта. "Предлагаемые меры государственного регулирования позволят улучшить ситуацию не только в России, но и в других государствах - членах ЕАЭС", - заключила она.

Союзроссахар 25 февраля сообщил, что низкие цены на сахар, ведущие к убыткам, стали причиной для остановки деятельности четырех российских сахарных заводов. В производственном сезоне 2020-2021 годов не будут работать Мелеузовский сахарный завод в Республике Башкортостан, Нурлатский сахарный завод в Республике Татарстан, Товарковский сахарный завод в Тульской области, а также один завод в Краснодарском крае. Ранее, в конце 2018 года прекратил работу Садовский сахарный завод в Воронежской области.