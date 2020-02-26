На Ставрополье ввели мораторий на внеплановые проверки бизнеса

СТАВРОПОЛЬ, 26 февраля. /ТАСС/. Власти Ставрополья впервые ввели на краевом уровне мораторий на внеплановые проверки бизнеса в 2020 году. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе губернатора края.

"Наряду с действующими механизмами стимулирования деловой активности в крае [в 2020 году] было продлено действие "налоговых каникул" для начинающих предпринимателей, работающих в сферах производства и услуг. Также в этом году на краевом уровне впервые введен мораторий на незапланированные проверки бизнеса", - говорится в сообщении.

Ранее в правительстве края журналистам сообщали о том, что в марте 2020 года в крае заработают портал и мобильное приложение, где предприниматели смогут сообщать о нарушениях со стороны ревизионных органов.

По данным краевого правительства, в регионе действуют как федеральные, так и краевые меры поддержки бизнеса. Гарантийная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства позволила в 2019 году дополнительно привлечь в регион 2,3 млрд кредитных средств.