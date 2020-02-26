"Аэрофлот" считает невозможным оценивать решения штаба по полетам в Южную Корею

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" посчитала невозможным оценивать решение штаба по предупреждению распространения коронавируса об ограничении полетов в Южную Корею с 1 марта. Также в пресс-службе компании назвали комментарий S7 по поводу решения штаба "неуместным".

Ранее штаб принял решение закрыть авиасообщение с Южной Кореей, оставив только регулярные рейсы "Аэрофлота" из терминала F Шереметьево (там сейчас обслуживаются исключительно китайские рейсы). Дальневосточная "Аврора" (дочка "Аэрофлота") будет совершать чартерные вывозные рейсы. Генеральный директор S7 Group Антон Еремин назвал такое решение "грубым нарушением конкуренции".

"Это решение штаба, которое нами принимается к исполнению. Никакой возможности оценивать обоснованность решений штаба мы не видим. В сложившейся ситуации это совершенно неуместно", - сообщили ТАСС в пресс-службе "Аэрофлота".

Как ранее сегодня заявил Еремин, "запрет коснется 90% емкостей конкурентов "Аэрофлота" и при этом не затронет саму группу "Аэрофлот".

По данным Ассоциации туроператоров России, на данный момент в Южной Корее находится около 1,2 тыс. российских организованных туристов.

Согласно последним данным, в Республике Корея зарегистрирован 1261 случай заражения коронавирусом при 12 летальных исходах, 24 человека выздоровели и покинули медучреждения. Большинство случаев инфицирования зафиксировано в городе Тэгу и в соседней провинции Кёнсан-Пукто.