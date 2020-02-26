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Запасы нефти в США за неделю выросли на 452 тыс. баррелей

На 21 февраля они достигли 443,335 млн баррелей

ТАСС, 26 февраля. Коммерческие запасы нефти в США за прошлую неделю выросли на 452 тыс. баррелей и на 21 февраля достигли 443,335 млн баррелей, сообщает Министерство энергетики США.

При этом аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали роста запасов на 2,6 млн баррелей.

Неделей ранее рост запасов нефти в США был зафиксирован почти на 7,46 млн баррелей, до 442,468 млн баррелей.

По состоянию на 18:38 мск апрельские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE дорожают на 0,22% - до $54,38 за баррель.

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США
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