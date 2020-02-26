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В "Нафтогазе" оценили добычу Россией газа в Крыму в 10,4 млрд куб. м с 2014 года

По утверждению компании, добыча снизилась с 2 млрд куб. м в 2014 году до около 1,5 млрд куб. м

КИЕВ, 26 февраля. /ТАСС/. Компания "Черноморнефтегаз" (дочерняя структура "Нафтогаза Украины") оценила объемы добычи Россией природного газа в Крыму с момента его воссоединения с РФ в 10,4 млрд куб. м. Об этом сообщила в среду генеральный директор компании Светлана Нежнова.

"За эти годы, с 2014 по 2019, Российская Федерация добыла из месторождений, которые принадлежат Украине, 10,4 млрд куб. м", - цитирует ее агентство РБК-Украина.

По утверждению Нежновой, добыча газа в Крыму снизилась с 2 млрд куб. м в 2014 году до около 1,5 млрд куб. м, в том числе из-за международных санкций.

В сентябре 2017 года "Нафтогаз" подал иск против РФ в Международный трибунал с требованием возместить убытки в связи с потерей активов в Крыму. В перечень оцененного имущества входят производственные активы дочерней компании "Черноморнефтегаз", газ в подземном хранилище на полуострове, а также активы других дочерних компаний "Нафтогаза". В рамках начавшегося процесса Россия подала встречное заявление, оспаривающее претензии украинской стороны. В феврале 2020 года "Нафтогаз" сообщил, что уточненная сумма иска с процентами составляет около $8 млрд.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

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