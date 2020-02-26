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Распространение коронавируса нового типа

Биржа Бразилии открылась падением после карнавала и первого случая коронавируса

По мнению аналитиков, на ситуацию в значительной степени также влияет отрицательная динамика торгов в Европе

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 26 февраля. /ТАСС/. Основной индекс Ibovespa сан-паульской фондовой биржи в среду упал почти на 5% на фоне известий о подтверждении первого случая коронавируса в Бразилии. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки, начавшей работу после карнавала.

Менее чем через полчаса после начала торгов Ibovespa потеряла более 5600 пунктов, опустившись на 4,93% до 108 206 пунктов. По мнению аналитиков, на ситуацию в значительной степени также влияет отрицательная динамика торгов в Европе.

Одновременно с этим курс национальной валюты зафиксировал очередной исторический минимум в 4,42 реала за доллар. С начала года реал просел по отношению к доллару на 9,55%. На этом фоне ЦБ страны анонсировал намерение провести внеочередную валютную интервенцию.

В среду утром Минздрав страны подтвердил информацию о первом в стране случае коронавируса у 61-летнего пациента в Сан-Паулу, прибывшего из Италии. Всего в стране врачи подозревают 20 случаев коронавируса в разных штатах. 12 пациентов прибыли из Италии.

Теги
БразилияРаспространение коронавируса нового типа
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