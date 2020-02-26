Хуснуллин пообещал ускорить строительство развязки с КАД в Мурино в Ленобласти

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Строительство развязки с КАД в областной район Мурино, прилегающий к Санкт-Петербургу, может быть закончено в 2020 году. Об этом в среду журналистам сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Думаю, мы найдем механизмы, как профинансировать, чтобы в этом году, в крайнем случае в следующем закончить съезд с кольцевой дороги, а не растягивать его на три года", - сказал он.

Хуснуллин пояснил, что развязка в район Мурино по федеральному бюджету должна была финансироваться в течение трех лет. По его словам, он дал поручение найти возможность изыскать средства в 2020 году.

Мурино расположено к северо-западу от Санкт-Петербурга, его разделяет с городом кольцевая автодорога. На бывших сельскохозяйственных территориях ведется активное жилищное строительство, там же строятся школы, детские дошкольные учреждения, торгово-развлекательные и спортивные комплексы. На 500 га земель, выделенных под застройку, разработана и выдана градостроительная документация. Администрация Ленинградской области во взаимодействии с петербургскими властями решают вопрос повышения транспортной доступности для жителей поселка.