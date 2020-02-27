Глава "Россетей" расскажет школьникам про умные электросети и цифровые технологии

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Генеральный директор компании "Россети" Павел Ливинский 27 февраля примет участие во Всероссийском открытом уроке "Зарядись!" о профессиях в сфере энергетики. Об этом говорится в сообщении "Проектории".

Ливинский расскажет, как повысить надежность электроснабжения самых удаленных уголков страны, какие перспективы в отрасли откроет внедрение Smart Grid и цифровых технологий.

Также глава "Россетей" планирует объяснить возможности электроэнергетики для раскрытия научного, творческого потенциала и ответить на вопросы школьников.

В режиме телемоста к прямому эфиру подключатся старшеклассники из Иноземцево, Железноводска, Санкт-Петербурга, Омска. Среди них призеры Всероссийской олимпиады школьников группы компаний "Россети" а также победители флешмоба #смотрюпроекторию из Избербаша (Дагестан).

Модератором открытого урока станет теле-, радиоведущий Антон Комолов. Мероприятие пройдет в "Точке рождения инноваций" НИТУ МИСиС.

О Всероссийских открытых уроках

Всероссийские открытые уроки - регулярные онлайн-уроки по профессиональной навигации, которые проводятся при поддержке Министерства просвещения РФ. Мероприятия нацелены на знакомство учеников 8-11 классов с передовыми индустриями и перспективными профессиями, достижениями отечественной науки и экономики. На данный момент открытые уроки набрали более 100 млн просмотров.

О "Проектории"

Всероссийский форум профнавигации "Проектория (ранее - "Будущие интеллектуальные лидеры России") проводится по распоряжению президента России с 2013 года. Форум объединяет экспертов и лидеров индустрий, лучших педагогов страны и мотивированных школьников для решения актуальных вопросов в области профессиональной ориентации и самоопределения.