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Глава Сахалина считает идею строительства моста на материк более выполнимой, чем тоннеля

При этом Валерий Лимаренко отметил, что тоннель было бы разумнее построить для сообщения с островом Хоккайдо

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Мостовой железнодорожный переход для сообщения Сахалина с материком легче построить, чем тоннель. Такое мнение выразил глава региона Валерий Лимаренко в интервью телеканалу РБК.

"С учетом того, что, ориентировочно, по сценарию до 2030 года будет построен мост, я думаю, что проще построить мост", - сказал он. Лимаренко также отметил, что тоннель было бы разумнее построить для сообщения с островом Хоккайдо.

На данный момент у Сахалина есть только морское и авиационное сообщение с материковой частью страны.

Проект строительства железнодорожной линии Селихин - Ныш с мостовым переходом через пролив Невельского увязан с проектом развития Восточного полигона сети железных дорог. Проект перехода с Сахалина на материк рассматривается в двух вариантах - мост или тоннель. Сейчас приоритетным является проект железнодорожного моста. Общая длина железнодорожной линии должна составить более 580 км. По информации Лимаренко, уже известна точная стоимость проекта: на создание перехода потребуется 252,8 млрд рублей. Подробности финансирования пока не уточняются.

Теги
РоссияЛимаренко, Валерий ИгоревичСахалинская областьДальний Восток
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