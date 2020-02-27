Долги россиян по потребкредитам снизились в 2019 году на 7,6%

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Объем просроченных гражданами РФ более чем на 90 дней потребкредитов на конец 2019 года составил 486 млрд руб., снизившись за год на 7,6%, на конец 2018 года наблюдалось снижение в 10%, до 525 млрд руб. Такие данные привели ТАСС в бюро кредитных историй "Эквифакс".

Доля просроченных более чем на 90 дней долгов в общем объеме потребкредитов (4,37 трлн руб. на конец прошлого года) также снизилась за год. На конец 2019 года она составила 11% против 14% по итогам 2018 года.

На фоне достаточно уверенного темпа роста кредитного портфеля (на 17% год к году), объем просроченной задолженности снижается, отмечает директор Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Борис Воронин. Это говорит о платежеспособности клиентов и о том, что банки стали уступать задолженность коллекторам на более ранних стадиях. По словам Воронина, подобная ситуация выгодна для коллекторского рынка. "Вспомним 2015 год, когда просрочка резко взлетела вверх, тогда передачи увеличились, долгов стало существенно больше, однако реальных выплат стало меньше, так как у людей зачастую не хватало денег не то, что на выплату по кредиту, а на товары первой необходимости", - говорит он.

Представитель НАПКА отметил, что сейчас ситуация стабилизировалась, и, хотя выход на просрочку обуславливается финансовыми трудностями, клиентам удается решить их за 5-6 месяцев, после чего они возобновляют выплаты.

По данным "Эквифакса", на конец 2019 года при объеме просроченных долгов более чем на 90 дней в 486 млрд руб., объем просроченной задолженности от 1 до 29 дней составлял 2 млрд руб., от 30 до 59 дней - 1,5 млрд руб., от 60 до 90 дней - 2,4 млрд руб.

Генеральный директор коллекторского агентства "Долговой Консультант" Денис Аксенов сообщает, что около 90% просроченной задолженности не погашается в срок до 90 дней. На стадии более поздней просрочки должникам, по его мнению, вернуться в график платежей мешают значительные текущие обязательства и неумение реально оценить свое финансовое положение, также некоторые должники занимаются "саморефинансированием", то есть берут новые кредиты в других финансовых институтах для урегулирования текущих долгов, при этом долговая нагрузка возрастает.