Bloomberg: ЕС может ввести санкции против якобы причастных к кибератакам структур в РФ

НЬЮ-ЙОРК, 27 февраля. /ТАСС/. Государства, входящие в Европейский союз, рассматривают возможность введения санкций в отношении неких структур и нескольких лиц в России и Китае в связи с тем, что они якобы причастны к кибератакам. Об этом сообщило в среду агентство Bloomberg.

По словам его дипломатических источников, представители стран ЕС намерены начать обсуждение данной возможности на этой неделе. Сначала консультации будут проведены на уровне экспертов. Для введения указанных санкций нужно согласие всех государств Евросоюза.

Один из источников агентства уточнил, что консультации могут продлиться около двух месяцев. В отношении каких именно физических и юридических лиц могут быть введены санкции, в публикации не уточняется.

Агентство констатирует, что получить согласие всех стран ЕС будет трудно, поскольку власти некоторых из них не желают наносить ущерба отношениям с Китаем или рассчитывают на нормализацию отношений с РФ.