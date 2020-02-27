"Известия": модель уплотнения моногородов позволит сократить расходы бюджетов до 30%

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Минэкономразвития, Минздрав, Минтруд, а также другие федеральные ведомства и госкорпорация ВЭБ.РФ разрабатывают модель переселения жителей моногородов и оптимизации в этих городах жилищно-коммунальной инфраструктуры и социальных объектов. Разработчики прогнозируют экономию в расходах местных бюджетов до 30%, сообщает в четверг газета "Известия".

К концу 2020 года ведомства представят в правительство РФ доклад с различными вариантами оптимизации, пишет газета со ссылкой на утвержденный кабмином план реализации Стратегии пространственного развития РФ до 2025 года. В пресс-службах ВЭБ.РФ и Минздрава изданию подтвердили разработку предложения.

В рамках проекта будет сформирована единая модель, которую моногорода смогут при желании применять в условиях быстрого сокращения численности населения, пояснил изданию председатель Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Дмитрий Землянский. Он добавил, что в связи с оттоком населения из городов со сложным экономическим положением зачастую многоквартирные дома остаются наполовину пустыми, в результате возрастают расходы на содержание ЖКХ на одного жителя. По его мнению, для решения проблемы жильцов опустевших домов стоит переселять с окраин в центр или в районы с более качественным жильем, а расселенные дома сносить и на их месте создавать, к примеру, зеленые зоны или общественные пространства.

"За основу планируется взять систему так называемого управляемого сжатия, когда жилищный фонд расселяют, уплотняя население и сокращая расходы бюджета", - рассказал изданию участвующий в разработке модели ответственный секретарь экспертного совета по устойчивому развитию моногородов при комитете Госдумы по экономической политике Павел Склянчук. Он добавил, что высвобождающиеся средства можно направить на модернизацию коммунального хозяйства. По его прогнозам, расходы местных бюджетов могут сократиться до 20-30%.

В середине февраля Минэкономразвития разработало проект, предложив включить программу "Развитие моногородов" в госпрограмму "Экономическое развитие и инновационная экономика", а также увеличить объем выделяемых средств из федерального бюджета на реализацию ее мероприятий. Согласно финансово-экономическому обоснованию, на реализацию мероприятий подпрограммы "Развитие моногородов" в рамках госпрограммы предлагается выделить из федерального бюджета 69,670 млрд рублей в 2021-2024 годах: 17,652 млрд рублей - в 2021 году, 17,210 млрд рублей - в 2022 году, а также по 17,404 млрд рублей ежегодно в 2023-2024 годах. В данный объем средств включены ежегодные субсидии, предоставляемые Фонду развития моногородов, в размере 18,8 млрд рублей в 2021-2024 годах. Таким образом, на данный момент на программу развития моногородов предусмотрено выделение средств в размере 4,7 млрд рублей ежегодно.