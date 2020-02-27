Магаданская область планирует в этом году привлечь в регион более 44 млрд рублей

ТАСС, 27 февраля. Власти Магаданской области в 2020 году намерены привлечь в регион инвестиции на сумму, превышающую 44 млрд рублей. Планируется, что основная часть средств пойдет в горнодобывающую отрасль, сообщил в четверг ТАСС представитель Министерства экономического развития, инвестиционной политики и инноваций Колымы.

Ранее заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев говорил, что российский Дальний Восток должен развиваться опережающими темпами. По его мнению, округ уже сейчас набрал хороший темп экономического роста и наладил привлечение инвестиций. В Магаданской области особое внимание уделяется вопросам развития горнодобывающей отрасли. На протяжении многих лет Колыма лидирует в России по добыче драгоценных металлов, занимая первое место по добыче серебра и второе - по добыче золота.

"Планируется, что в 2020 году объем инвестиций превысит 44 млрд рублей, из которых большая доля приходится на отрасль "добыча полезных ископаемых", - сообщил собеседник агентства и добавил, что в Магаданской области на протяжении нескольких лет проводится работа по улучшению инвестиционного и делового климата. При этом иностранные и российские инвесторы находятся практически в равных условиях.

По информации министерства, в регионе продолжится модернизация горно-обогатительного комплекса на базе Наталкинского месторождения. Помимо этого, в этом году запланированы ввод в эксплуатацию второй очереди золотоизвлекательной фабрики на месторождении "Штурмовское", вовлечение в эксплуатацию месторождений "Перевальное" и "Приморское" и реализация других не менее важных проектов отрасли. Также планируется, что крупные инвестиции придут со строительством линии электропередачи на месторождение "Баимка" и продолжением строительства Усть-Среднеканской гидроэлектростанции. Кроме того, власти рассчитывают на инвестиции в рамках реализации национальных проектов.

Что касается показателей прошлого года, за первые девять месяцев Магаданская область сумела привлечь инвестиции на сумму в 20 млрд 974 млн рублей. Сумма привлеченных инвестиций за весь 2019 год пока подсчитана.

Ранее губернатор Магаданской области Сергей Носов рассказал журналистам, что успехи экономического развития региона не в полной мере отражаются на качестве жизни населения. Он отметил, что "несмотря на впечатляющий рост экономики, регион не становится центром притяжения для людей". Сейчас четверть рабочих мест в регионе - порядка 16 тыс. - связана с вахтовым методом и сезонными работами. По оценке региональных властей, всего в период до 2030 года в связи с реализацией значимых для региона проектов планируется создать более 5 тыс. рабочих мест.