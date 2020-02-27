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"Известия": в Госдуме предложили льготы компаниям за оплату спортивных занятий сотрудников

Под спортивными занятиями депутаты подразумевают фитнес-абонементы, персональные тренировки, аренду залов для футбола, волейбола, тенниса и другие виды спортивной деятельности

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Депутаты Госдумы предложили с 2021 года предоставить налоговые льготы работодателям, которые оплачивают занятия спортом для своих сотрудников. Об этом в четверг сообщает газета "Известия".

Поправки в Налоговый кодекс (статьи 255 и 270) разработала группа депутатов во главе с Андреем Ветлужских ("Единая Россия"). Они предполагают, что работодатели, оплачивающие спортивные занятия сотрудников, смогут не платить налог с суммы до 30 тыс. рублей на человека в год. Согласно законопроекту, такие затраты с 1 января 2021 года предлагается относить к расходам. Соответственно, для компаний уменьшится сумма, с которой выплачивается налог на прибыль (юридические лица платят налог на прибыль с доходов, уменьшенных на величину расходов). Как отметил изданию Ветлужских, законопроект планируется внести в нижнюю палату в марте, при этом "Единая Россия" уже одобрила документ на экспертно-консультативном совете.

Под спортивными занятиями депутаты подразумевают фитнес-абонементы, персональные тренировки, аренду залов для футбола, волейбола, тенниса и другие виды спортивной деятельности.

Инициативу депутатов поддержали в Минздраве. По данным издания, в отзыве ведомства, который был направлен председателю координационного совета по законотворческой деятельности "Единой России" Андрею Исаеву, отмечается, что предложенные мероприятия являются экономическими стимулами, которые могут быть эффективными для мотивации работников к занятиям спортом.

Минтруд также направил депутатам положительный отзыв, а вот в Минфине законопроект не поддержали, указав, что расходами можно признать те средства, которые связаны с производственной деятельностью организации, в то время как занятия сотрудников спортом к ней отношения не имеют. В Минфине добавили, что предложенные меры приведут к выпадению доходов бюджетов, в том числе региональных, при этом источники их компенсации депутаты не указали. "Любые изменения налогового законодательства, приводящие к выпадающим доходам, должны рассматриваться с учетом механизма "двух ключей", то есть должны проходить процедуру согласования на региональном уровне", - добавили изданию в пресс-службе Минфина.

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