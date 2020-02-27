20 вопросов президенту: Путин об утечке мозгов и Силиконовой долине
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Ъ": Сбербанк разрабатывает платформу для мультимедийных систем автомобилей

По информации издания, для работы над этой платформой кредитная организация привлекла бывшую команду "Яндекс.Авто" во главе с Андреем Василевским

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Сбербанк создает собственную мультимедийную платформу для автомобилей. Как пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источник, для работы над этой платформой кредитная организация привлекла бывшую команду "Яндекс.Авто" во главе с Андреем Василевским.

Мультимедийная платформа станет частью экосистемы Сбербанка, для развития которой он готов заключать партнерства и инвестировать в компании из сегмента картографических сервисов и музыкальных приложений, пишет "Коммерсантъ".

По мнению экспертов, его ключевой задачей в продвижении платформы станет заключение партнерства с автопроизводителями сегмента бюджетных и наиболее продаваемых автомобилей.

При этом собеседники "Коммерсанта" в отрасли также полагают, что занять нишу на рынке мультимедийных систем для автомобилей будет довольно сложно, поскольку необходимо выпустить уникальный продукт, требующий значительных инвестиций.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Греф оценил эффект от искусственного интеллекта в Сбербанке в 2019 году
Глава компании назвал эту технологию важным драйвером бизнеса
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС