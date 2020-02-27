"Ъ": Сбербанк разрабатывает платформу для мультимедийных систем автомобилей

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Сбербанк создает собственную мультимедийную платформу для автомобилей. Как пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источник, для работы над этой платформой кредитная организация привлекла бывшую команду "Яндекс.Авто" во главе с Андреем Василевским.

Мультимедийная платформа станет частью экосистемы Сбербанка, для развития которой он готов заключать партнерства и инвестировать в компании из сегмента картографических сервисов и музыкальных приложений, пишет "Коммерсантъ".

По мнению экспертов, его ключевой задачей в продвижении платформы станет заключение партнерства с автопроизводителями сегмента бюджетных и наиболее продаваемых автомобилей.

При этом собеседники "Коммерсанта" в отрасли также полагают, что занять нишу на рынке мультимедийных систем для автомобилей будет довольно сложно, поскольку необходимо выпустить уникальный продукт, требующий значительных инвестиций.