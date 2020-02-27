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Путин направил приветствие участникам IV Санкт-Петербургского Международного форума труда

Президент России отметил, что мероприятие предоставляет хорошую возможность для обмена опытом в сфере трудовых отношений

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям IV Санкт-Петербургского Международного форума труда. Телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля.

"Ваши регулярные встречи, в которых принимают участие парламентарии, представители государственных ведомств и местных властей, ученые и эксперты, руководители предприятий и бизнесмены, предоставляют хорошую возможность для обмена опытом в сфере трудовых отношений", - подчеркнул президент.

Путин отметил важность создания условий, при которых каждый человек получал бы возможность реализовать свой профессиональный и творческий потенциал в полной мере. Президент также выразил уверенность, что дискуссии на форуме поспособствуют социально-экономическому развитию стран-участниц.

Санкт-Петербургский международный форум труда пройдет с 27 по 28 февраля в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" и Таврическом дворце. Его основной темой является развитие человеческого капитала как основного фактора экономического роста. Организаторы форума - правительство Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургский государственный университет и компания "Экспофорум-Интернэшнл", мероприятие проходит при поддержке Министерства труда и социальной защиты РФ.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияСанкт-Петербург
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