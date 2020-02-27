Лукашенко подтвердил, что Россия обещала компенсацию потери от налогового маневра

МИНСК, 27 февраля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил удивление по поводу трактовки российскими министрами его договоренностей с президентом РФ Владимиром Путиным по поставкам нефти и компенсации потерь белорусской стороне от налогового маневра в нефтяной сфере России. Об этом, как сообщает агентство БелТА, Лукашенко заявил в четверг на встрече с председателем Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаилом Мясниковичем.

"Не успели с Путиным договориться о том, что они нам за счет премий или там чего-то компенсируют снижение этой пошлины: если, например, мы $1 млрд от пошлины получали в прошлом году, а сегодня $700 млн, то $300 млн Россия компенсирует, то вечером уже министры по своему трактуют наши договоренности - двух президентов. Беру запись разговора: четко, черным по белому была договоренность, что разницу нам компенсируют. То есть финансово мы останемся на уровне прошлого года. Этого нет. Ну что это за союз такой?" - сказал Лукашенко.

Белорусский президент считает необоснованными требования российских нефтяных компаний о получении премии к цене на поставляемую в Белоруссию нефть. "Так премию платят тем, кто покупает. Если мы покупаем товар, мотивируйте, вы нам премию дайте. Нет. Почему - потому что нет нормальных правил. Право силы - наклонить, заставить. Это ненормально", - заявил Лукашенко.

Он также выразил недовольство трактовкой нефтегазовых договоренностей в российских СМИ. "И в СМИ предпринимаются каждый день атаки: Лукашенко чего-то хочет. Да я уже ничего не хочу, кроме того, о чем мы договорились", - пояснил Лукашенко.

О ценообразовании на газ

Лукашенко также затронул тему ценообразования на поставляемый из России природный газ. "Нам говорят: $127 (за 1 тыс. кубометров - прим. ТАСС) - это благо. Вы знаете, по сколько Польша сегодня получает американский газ, который надо превратить в жидкое состояние, привезти сюда, регазифицировать и по трубе поставить? $90!" - заявил белорусский президент.

Он уточнил, что белорусская сторона предлагала формировать цену на принципах минувшего года. "Мы россиянам говорим: давайте как в прошлом году. В прошлом году, с учетом перетаможки нефти, было $110-111 (за 1 тыс. кубометров - прим. ТАСС). Нет, давайте $127". На бирже сегодня уже ниже $100 торгуется газ", - сказал Лукашенко. "Это что, нормально? Это что, понуждение к интеграции?" - заметил президент Белоруссии.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что президент России Владимир Путин предложил ему по телефону 21 февраля компенсировать выпадающие из-за налогового маневра доходы Минска от экспортных пошлин. В среду статс-секретарь - замминистра финансов Алексей Сазанов сообщил журналистам, что Минфин РФ не готовит предложений о компенсации Минску выпадающих из-за налогового маневра доходов.

Поставки российской нефти на белорусские НПЗ были остановлены с 1 января, поскольку Москва и Минск не заключили соглашение об условиях поставок на этот год. Позднее поставки были частично возобновлены компаниями группы "Сафмар". Лукашенко поручил правительству проработать альтернативные варианты поставок. Белоруссия также настаивает на компенсации белорусской стороне издержек из-за проводимого в России налогового маневра в нефтяной сфере. 7 февраля прошли очередные переговоры по нефти с участием президентов Белоруссии и России, по результатам которых было заявлено, что Москва и Минск продолжат обсуждать поставки нефти исключительно на коммерческих условиях.

Союзное государство

Белоруссия готова к реальной интеграции в рамках Союзного государства с Россией, но без внешнего понуждения, заявил Лукашенко. "Мы остаемся, как всегда, привержены реальной интеграции - без понуждения к интеграции. Новый термин появился в Союзе - "понуждение к интеграции". И странно, что началось это с понуждения к интеграции Белоруссии. Понимаете, о чем идет речь", - отметил белорусский лидер.

Лукашенко напомнил, что еще вместе с первым президентом России Борисом Ельциным белорусская сторона всегда инициировала реальную интеграцию "государств - России и Белоруссии, экономик, жизни людей и так далее, сохраняя суверенитет и независимость".

"Мы тогда вообще не говорили о том, что кто-то должен потерять суверенитет и независимость. При всех сложностях в те времена мы находили развязки по сложным вопросам. Когда разбогатели, особенно Россия, начались непонятные толкотня и возня. И, как я уже сказал, понуждение к интеграции", - сказал Лукашенко.

Стратегия евразийской интеграции

Подписание стратегии интеграции до 2025 года планируется в мае текущего года в Минске, сообщил Лукашенко.

Он считает, что стратегические направления развития евразийской экономической интеграции должны стать серьезным документом без всяких оговорок. "Мы планируем подписать в мае этого года в Минске стратегию интеграции до 2025 года. Конечно, мы должны предложить серьезный вариант этой стратегии. Без всяких там оговорок и так далее. Если мы хотим построить наш союз на реальных принципах интеграции (а мы их должны в этой стратегии еще раз напомнить, если кто-то забыл), мы должны предложить реальную программу этой интеграции", - подчеркнул Лукашенко.

Он также полагает, что работу по созданию общих рынков в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) нужно проводить поэтапно, не дожидаясь условленного 2025 года. "Надо предусмотреть, чтобы не получилось так: в декабре 2024 года соберемся и, как обычно, [выяснится, что] мы о чем-то не договорились, кто-то не готов работать по единым принципам рынка нефти, газа, аграрной, алкогольной продукции. И мы начинаем потом изъятия выдумывать какие-то или оставлять ограничения и так далее. Поэтому надо до 2025 года идти поэтапно", - сказал президент.

Позднее Мясникович сообщил, что заседание Высшего Евразийского экономического совета пройдет в Минске 19 мая с участием глав государств ЕАЭС. В эти же сроки состоится первый Евразийский экономический форум.

Отсутствие единой экономической политики в ЕАЭС

Президент Белоруссии заявил об отсутствии единой промышленной и аграрной политики в ЕАЭС. "Нет у нас единой промышленной, аграрной политики, абсолютно нет. Вместо того чтобы договориться и работать и этим самым объединяться, показывать пример тем, кто не вступил в наш союз, мы устроили какую-то канитель и возню, доходящую до мордобоя, - отметил он. - Кто же будет хотеть в такой союз вступать, если мы сами не можем в этом разобраться - три государства, которые создали этот союз (Россия, Белоруссия и Казахстан - прим. ТАСС), и присоединившиеся Кыргызстан и Армения".

"Мы должны в свое председательство честно и однозначно вносить предложения, у каждого же право вето. Согласится то или иное государство или нет, это его право, - отметил Лукашенко. - Но мы должны на фундаментальных принципах наконец-то начать строительство этого союза, если хотим его построить. Если нет, не надо пудрить друг другу мозги, - каждый будет искать свое направление развития и думать, где ему быть".

Президент также отметил, что отношения Белоруссии и России являются стержнем этого союза. "Это показатель, маяк. Мы тут должны были демонстрировать, - сказал Лукашенко. - Притом мы же не просим чего-то у своего главного союзника, как и у других. Мы сами способны заработать и больше отдать, как это было в советские времена". Президент подчеркнул, что Белоруссия всегда больше "отдавала в союзный бюджет, чем оттуда получала". "И мы готовы сегодня в этом направлении работать, но должно быть это принципиально, честно и порядочно", - сказал он.

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