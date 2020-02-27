Хайнань открыл новую воздушную трассу в связи с быстрым ростом спроса на авиаперевозки

ХАЙКОУ /Китай/, 27 февраля. /ТАСС/. Южнокитайская провинция Хайнань открыла в четверг новый, второй по счету воздушный коридор для самолетов в связи с динамично растущим спросом на авиаперевозки в регионе. Об этом сообщил информационный портал "Наньхайван".

По его данным, прежде единственная воздушная трасса острова G221 теперь будет иметь параллельный аналог - пространство W222, которое позволит существенно облегчить доставку грузов и пассажиров в ключевые аэропорты Хайнаня - Мэйлань в северной части провинции (город Хайкоу), Феникс (Санья) на юге и Боао на востоке. Длина нового коридора составляет 294 км. Благодаря ему регион, ежедневно принимающий более 300 самолетов, сможет полностью избежать наложения авиарейсов.

Как прокомментировало региональное управление по контролю над авиаперевозками, благодаря этой мере значительно повысится и безопасность воздушного пространства Хайнаня. Кроме того, с большей эффективностью будут развиваться местные логистические проекты в ходе реализации комплексной программы по формированию в провинции зоны и порта свободной торговли.

Согласно официальным данным, количество рейсов, которые обслуживает воздушная гавань Хайкоу, ежегодно возрастает на 10%, в Санья эта динамика в среднем достигает 6%. По мере расширения масштабов застройки и усовершенствования инфраструктуры аэропортов Мэйлань и Феникс местным диспетчерским службам становится все сложнее регулировать внутренний и международный пассажиропотоки.

С ноября 2018 года в сферу ответственности управления по контролю над авиаперевозками Хайнаня было включено воздушное пространство крупного портового города Чжаньцзяна в соседней провинции Гуандун. Это тоже существенно осложнило организацию авиамаршрутов. Предполагается, что новая трасса создаст дополнительные возможности для превращения острова в ключевой транспортный узел Восточной и Юго-Восточной Азии.