В ФНС считают, что прогрессивная шкала НДФЛ не решит проблему социальной справедливости

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Введение прогрессивной ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) не решит проблему социальной справедливости, сначала необходимо повысить уровень доходов населения и побороть теневую экономику, считает начальник аналитического управления ФНС Валерий Засько.

"Мое экспертное мнение: сейчас идут дискуссии - а давайте <…> сделаем "горбатую" шкалу, дифференцированную шкалу, с такого-то уровня доходов будем взимать налоги по большей ставке. Вопрос дискуссионный. Если рассуждать в отрыве от контекста, наверное, это правильно и справедливо", - заявил Засько на круглом столе ВШЭ "Роль налоговых доходов в развитии экономики. Бюджет 2020 и налоговые стимулы развития бизнеса".

Однако, по его мнению, такой шаг не решит назревшие в обществе проблемы.

"Мое мнение: если мы хотим пиаровский ход сделать, наверное, это правильно. Ни вопроса доходов бюджета это не решает, потому что эти допдоходы будут исчисляться максимум десятком миллиардов рублей, в масштабе страны - это копейки, ни вопроса социальной справедливости. Это не развернет, не изменит картину в целом", - подчеркнул Засько.

Он отметил, что "сейчас это не конструктивно", так как сперва должны сократиться масштабы теневой экономики, а доходы населения, наоборот, вырасти.

Согласно материалам, представленным Засько, годовой доход 93% работающих россиян не превышает 1 млн рублей. По данным за 2018 год, 65% работающих граждан получают от 114 тыс. до 1 млн рублей в год, 28,2% - до 114 тыс. рублей, и лишь 7% - свыше 1 млн рублей в год.

"По факту, у нас 28,2% получают зарплату на уровне 10 тыс. рублей в месяц, это официальная зарплата", - указал Засько.