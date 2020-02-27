ФНС начнет использовать информацию о налоговых спорах для оптимизации своей работы

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Федеральная налоговая служба (ФНС) России начнет использовать информацию, полученную с помощью рассмотрения налоговых споров, для оптимизации бизнес-процессов. Об этом сообщил руководитель ФНС РФ Даниил Егоров на расширенном заседании коллегии Управления ФНС РФ по Москве.

"Мне представляется, что этот институт (досудебное урегулирование налоговых споров - прим. ТАСС) нам необходимо также использовать, как институт, за счет которого мы сможем обновлять бизнес-процессы. Я говорю о том, что это не только вопрос, сколько жалоб рассмотрено - больше их рассмотрено, меньше - это, безусловно, хорошо, и еще то, что потом позиция налоговой удерживается в рамках рассмотрения споров в судебной ветви власти, но это еще и источники информации, где нам надо улучшаться", - отметил Егоров.

По его словам, большое число споров говорит о непонятности того или иного процесса для налогоплательщиков. "При этом я говорю не только о тех случаях, когда мы отменяем какие-то позиции налоговых органов в рамках досудебного рассмотрения, но и там, где у нас есть большое количество споров. Это говорит о том, что процесс не очень понятен, не очень логичен для налогоплательщика, и, если там возникает конфликтная ситуация, которая дорастает до жалобы, значит, нам надо модернизировать процессы. И там я вижу большую возможность для оптимизации", - сказал глава ФНС.

Кроме того, в ходе выступления Егоров обратился к главе Управления ФНС по Москве Марине Третьяковой. "Я бы попросил вас дать нам предложения, как вы видите это решение, и после этого мы уже введем это по всей территории РФ", - заявил глава ведомства.