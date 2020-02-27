Минпромторг не считает "трагичной" ситуацию с поставками из Китая на фоне коронавируса

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Минпромторг РФ не считает "трагичной" ситуацию с поставками компонентов из Китая на фоне коронавируса, мониторит каждую отрасль, заявил журналистам глава министерства Денис Мантуров.

"Пока мы такой трагической ситуации не видим, но мониторим по каждой отрасли ситуацию, для того, чтобы у нас не возникло никаких чрезвычайных ситуаций", - сказал он. Министр отметил, что нарушение цепочек поставок может быть критично для таких отраслей, как автопром и фармацевтика. "Просто очень, очень много закупается субстанций именно в Китае", - пояснил он.

"У нас точно в отраслевом разрезе ведется работа с нашими компаниями относительно тех проблем и задержек, которые возникают в связи с ограничением производства в Китае. При этом, какие могут быть меры, как вы думаете? Поиск альтернативы, естественно. Если там, где мы видим и понимаем, что это уже критическая ситуация и замена может быть, то такие варианты, конечно, прорабатываются компаниями", - сказал Мантуров. Вместе с тем, по его словам, быстрая замена поставщиков невозможна, если это требует детальной сертификации при использовании компонентов и запчастей.

На прошлой неделе замглавы Минэкономразвития Азер Талыбов сообщил, что министерство разрабатывает план мероприятий по нейтрализации возможных последствий распространения нового коронавируса на экономику. По его словам, министерство пока не видит влияния коронавируса на российскую экономику, однако риски сохраняются. Как отметил Талыбов, сокращение впуска продукции в Китае, продление отпусков для рабочих и незапуск предприятий нарушает производственные цепочки.