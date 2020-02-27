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Более 231 тыс. человек зарегистрировались в качестве самозанятых в Москве

Сумма налоговых отчислений самозанятых в доход столичного региона составила 694 млн рублей

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Более 231 тыс. человек зарегистрировались в качестве самозанятых в Москве с начала пилотного проекта - с января 2019 года. Об этом сообщила руководитель Управления Федеральной налоговой службы (ФНС) России по Москве Марина Третьякова на расширенном заседании коллегии Управления ФНС РФ по Москве.

"Говоря о малом бизнесе, необходимо отметить успешную реализацию на территории Москвы специального налогового режима - налога на профессиональный доход, ставшего показательным примером незаметного администрирования. С начала эксперимента, с января 2019 года, в качестве самозанятых через мобильное приложение "Мой налог" зарегистрировались более 231 тыс. человек", - отметила Третьякова.

По ее словам, общая сумма налоговых отчислений самозанятых в доход столичного региона составила 694 млн рублей.

Третьякова отметила, что на фоне стимулирующей налоговой политики правительства Москвы и ФНС количество плательщиков, применяющих специальные налоговые режимы, за последние пять лет выросло в 1,5 раза, при этом объем поступлений от применения патентной системы налогообложения увеличился в 3,5 раза - до 5,9 млрд рублей, упрощенной - более чем в два раза, до 113 млрд рублей.

Налог на самозанятых действует с января 2019 года в четырех пилотных регионах России: Москва, Подмосковье, Калужская область и Татарстан. Он предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять в бюджет 4% от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% - при работе с компаниями. В конце декабря бывший глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин сообщил, что в качестве самозанятых уже зарегистрировались более 330 тыс. человек. С 1 января 2020 года введение налога для самозанятых распространилось еще на 19 регионов.

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