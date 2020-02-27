В Минэнерго Азербайджана сообщили, что "Южный газовый коридор" будет готов этой осенью

БАКУ, 27 февраля. /ТАСС/. Предназначенный для транспортировки азербайджанского газа в Европу проект "Южный газовый коридор" (ЮГК) будет завершен осенью этого года. Об этом заявил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов на состоявшейся в четверг в Баку встрече с советником заместителя госсекретаря США по энергетической дипломатии Куртом Доннелли.

"Признателен за поддержку, оказываемую США как "Южному газовому коридору", так и всем энергетическим проектам регионального и глобального значения, реализуемым по инициативе Азербайджана. Благодаря этому сотрудничеству "Южный газовый коридор" будет полностью готов осенью 2020 года", - сказал министр, слова которого приводит пресс-служба Минэнерго.

Сообщается, что на встрече обсуждались вопросы расширения ЮГК до Балкан.

Доннелли прибыл в Баку для участия в шестом заседании министров в рамках Консультативного совета "Южного газового коридора", которое состоится 28 февраля.

ЮГК протянется на 3,5 тыс. км от Баку до юга Италии через территорию Грузии, Турции, Греции, Албании. Он представляет собой интегрированную систему, включающую Южно-Кавказский, Трансанатолийский и Трансадриатический трубопроводы. Пропускная способность ЮГК составит 16 млрд куб. м газа, из которых 6 млрд куб. м останутся в Турции, а 10 млрд куб. м будут направляться на юг Европы. Начало коммерческих поставок азербайджанского газа в Европу по ЮГК ожидается до конца 2020 года. Основным источником газа для ЮГК считается морское газоконденсатное месторождение "Шах-Дениз" на Каспии с запасами 1,2 трлн куб. м.