Резидент ОЭЗ "Липецк" инвестирует 3,7 млрд рублей в производство комплектующих для мебели

ЛИПЕЦК, 27 февраля. /ТАСС/. Один из резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) "Липецк" - российская компания EGIDA - инвестирует почти 3,7 млрд рублей в создание производства комплектующих и тканей для мебели. Об этом сообщил в четверг журналистам глава администрации региона Игорь Артамонов, подводя итоги встречи с представителями компании.

"Первоначально предполагалось, что объем инвестиций составит 1,3 млрд рублей, теперь размер вложений увеличится до 3,79 млрд рублей", - сказал Артамонов.

По его словам, в планах инвестора начать строительство не только первой, но сразу и второй очереди предприятия на площади в 12,5 га. При этом от создания нового предприятия регион получит к 2022 году свыше 200 новых рабочих мест.

"В особой экономической зоне сформирована благоприятная основа для успешной реализации инвестиционных проектов, мы постоянно нацелены на развитие и стремимся применять новые выгодные для инвесторов механизмы и инструменты поддержки инвестиций", - сказал Артамонов.

В пресс-службе областной администрации ТАСС пояснили, что EGIDA является одним из лидеров в стране по производству и продаже эластичного пенополиуретана, мебельных тканей, клея и комплектующих для мягкой мебели. Продукция компании поставляется крупнейшим производителям мебели как в России, так и СНГ. "Запуск производственных мощностей в ОЭЗ "Липецк" позволит увеличить занимаемую долю на рынке до 40%", - заметили в пресс-службе.