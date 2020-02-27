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В Кисловодске построят 18 санаториев и гостиниц почти на 2 тыс. мест к 2024 году

К этому времени в городе создадут более 1,7 тыс. новых рабочих мест

ПЯТИГОРСК, 27 февраля. /ТАСС/. Кисловодск реализует 18 инвестиционных проектов в санаторно-курортной сфере стоимостью 13,7 млрд рублей. Благодаря этому к 2024 году в городе будет создано почти 2 тыс. мест в гостиницах и санаториях и свыше 1,7 тыс. новых рабочих мест, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе городской администрации.

"На территории города-курорта Кисловодска в санаторно-курортной сфере реализуется 18 инвестиционных проектов. По их завершению город получит 1933 коечных места и 1719 рабочих мест в новых здравницах и гостиницах, в числе которых санатории: "Рамада резорт", "Питергоф", "Стеклянная струя", "Русель", "клиника им. Святителя Луки", медицинский центр "Пирамида" и другие. Объем инвестиций составляет свыше 13,7 млрд рублей. Срок реализации большинства проектов - ближайший год", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в 2022 году должно завершиться строительство пансионата для круглогодичного семейного отдыха имени 75-летия Великой Победы, капитальный ремонт бывшего корпуса санатория им. Кирова. Два санатория: "Стеклянная струя" и "Питергоф" планируют построить к концу 2023 года.

Отмечается, что в 2020 году продолжаются строительные работы в санатории "Красные камни" медицинского центра Управления делами президента РФ, который был основан в 1934 году на базе построенной в 1902 году Казенной гостиницы. В настоящее время в санатории проводится реконструкция корпусов, хозяйственного блока, котельной, наружных инженерных сетей, двух трансформаторных подстанций, подпорных стен, объектов социальной инфраструктуры, дачи №2. Также производится надстройка третьего этажа в новом корпусе № 3. Объем вложений - свыше 4 млрд рублей.

"В городе получило развитие строительство мини-гостиниц. Уже в этом году принял гостей новый комплекс на ул. Умара Алиева. Частные инвестиции составили 35 млн рублей. Инвестиции, вкладываемые в развитие санаторно-куротной индустрии, оказывают значительное влияние на развитие смежных отраслей, задействованных в формировании туристского продукта", - отмечается в пресс-релизе.

Кисловодск - бальнеологический и климатический курорт федерального значения. В городе функционирует 129 средств размещения общей вместимостью более 15 тыс. мест. При этом ежегодно курорт принимает на отдых и лечение более 300 тыс. человек.

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