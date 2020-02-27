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"Ъ" сообщил о двух сценариях транспортной стратегии России до 2036 года

Проект стратегии, в частности, предполагает увеличение объема перевозок по Севморпути до 105 млн тонн

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Проект транспортной стратегии РФ до 2036 года предполагает увеличение объема перевозок по Севморпути до 105 млн тонн к 2036 году (в консервативном сценарии - лишь до 85 млн тонн), сообщает издание "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.

"Объем перевозок по Севморпути оценен достаточно консервативно. Даже в базовом сценарии в 2025 году он составит 82 млн тонн, в консервативном - 65 млн тонн, а в 2036 году - 105 млн тонн и 85 млн тонн соответственно. Сейчас официально запланирован рост грузопотока по СМП до 80 млн тонн к 2024 году", - пишет газета.

Проект транспортной стратегии РФ до 2036 года предполагает два сценария развития событий. В базовом сценарии до 2024 года предусмотрено исполнение майских указов, в том числе увеличение пропускной способности БАМа и Транссиба до 180 млн тонн, развитие коридора Европа - Западный Китай и коридоров Север - Юг, развитие Севморпути. В документ включено и строительство высокоскоростной магистрали "Евразия". Приоритетным направлением будет развитие сети федеральных автомобильных дорог, на которое направят 11 трлн рублей. Второй этап - до 2036 года - посвящен повышению мобильности населения.

В базовом и консервативном сценариях будут расти грузовые перевозки воздушным и железнодорожным транспортом (прирост к уровню 2018 года на 67-74% и 56-62% соответственно), чуть медленнее - на автомобильном (51-57%). Погрузка на сети РЖД оценена более консервативно, чем предполагает долгосрочная программа развития холдинга до 2025 года.

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