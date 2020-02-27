Законопроекты о защите граждан от недобросовестных страховщиков внесли в Госдуму

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Девять законопроектов, направленных на защиту прав и законных интересов граждан в сфере страхования, противодействие неправомерным действиям при банкротстве кредитных, страховых организаций и негосударственных пенсионных фондов, а также на усиление парламентского контроля за финансовым рынком, внесены в Госдуму. Об этом сообщила журналистам руководитель межфракционной рабочей группы по вопросу законодательства в сфере долевого строительства, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

"Мы внесли в Государственную Думу девять законопроектов, которыми предлагаются конкретные меры защиты граждан от недобросовестного поведения участников финансового рынка и меры повышения финансовой стабильности государства", - сказала она.

Основные положения проектов законов

"Для того, чтобы граждане могли принимать обоснованное решение при выборе страховой организации, и для развития добросовестной конкуренции мы устанавливаем обязанность включения во все договоры страхования информации о размере премии, которую страхователи сегодня уплачивают страховым компаниям. Кроме того, мы предлагаем усилить банковский контроль за использованием средств компенсационного фонда СРО, чтобы предотвратить риски выведения недобросовестными лицами денег со счетов. Устанавливается уголовная ответственность за сам факт преднамеренного или фиктивного банкротства кредитной или страховой организации, а равно негосударственного пенсионного фонда независимо от суммы ущерба, учитывая сам характер данного общественно опасного деяния", - сообщила Яровая.

Также, по ее словам, устанавливается обязанность представления Банку России ответа по итогам проверок от имени руководства правоохранительных органов федерального, а не регионального или районного уровня.

"Учитывая, что обращения председателя Центробанка в правоохранительные органы изначально направлены на защиту интересов широкого круга лиц и на обеспечение экономической безопасности государства, необходимо обеспечить высокий профессиональный уровень рассмотрения вопроса и компетенцию принятия решений по ним. Центробанк наделяется полномочиями проведения анализа деятельности кредитных и страховых организаций, негосударственных пенсионных фондов в целях выявления ситуаций, создающих угрозу правам и законным интересам застрахованных лиц и (или) угрозу стабильности финансового рынка. С целью усиления парламентского контроля и защиты интересов граждан и государства устанавливается обязанность ЦБ представлять в Госдуму проект основных направлений развития финансового рынка не один раз в три года, а ежегодно", - добавила Яровая.

Законопроектами предусматривается процедура установления Банком России лиц, контролирующих страховые, кредитные организации и негосударственные пенсионные фонды. "Контролирующим лицом может являться гражданин или организация, которая за три года до возникновения признаков банкротства, а также до принятия Арбитражным судом заявления о признании должника банкротом, имела право давать обязательные для исполнения должником указания или возможность иным образом определять действия должника, в том числе по совершению сделок и определению их условий", - сказала Яровая, подчеркнув важность этой нормы в логике "дальнейших обеспечительных мер в защиту интересов граждан и государства в случае совершения противоправных действий".

При установлении ЦБ отрицательной величины собственных средств (капитала) кредитной организации, страховой организации, НПФ Арбитражный суд получит право принять предварительные обеспечительные меры в виде ареста имущества контролирующих лиц до подачи заявления об их привлечении к субсидиарной ответственности.

Также в качестве обеспечительной меры решением суда может быть ограничен выезд за рубеж для владельцев и контролирующих лиц кредитных, страховых организаций и НПФ в случаях назначения Банком России временной администрации, утверждения плана участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства либо после принятия решения об отзыве лицензии, добавила вице-спикер Госдумы.

"Предложенные нами меры носят системный профилактический характер. Механизм защиты должен действовать на опережение, чтобы предотвратить ущерб и выведение средств за рубеж", - подчеркнула вице-спикер Госдумы.

Законопроекты поддержаны Минфином, Минюстом, Минэкономразвития, МВД, ФНС, Генеральной прокуратурой и Банком России, Верховным судом, ДОМ.РФ.

О межфракционной рабочей группе

В состав межфракционной рабочей группы вошли председатели профильных комитетов Госдумы, депутаты всех фракций. Также руководитель рабочей группы пригласил к совместной работе ЦБ РФ, профильные министерства, Верховный суд, Генеральную прокуратуру и ДОМ.РФ.

Поводом для создания межпарламентской рабочей группы и проведения работы по совершенствованию законодательства в сфере долевого строительства стало неисполнение обязательств перед гражданами страховыми компаниями по передаче страховой премии по досрочно прекращенным договорам страхования гражданской ответственности застройщиков в фонд защиты прав дольщиков.

По данным Банка России из 57,4 млрд рублей премии по страхованию в сфере долевого строительства за период с 2014 по 2018 годы выплаты страхователям были осуществлены только в размере 2,6 млрд рублей. При этом значительная часть страховой премии (36,6 млрд рублей) пришлась на доход страховых компаний.