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В России к 2025 году модернизируют все центры занятости

16 пилотных регионов уже приступили к созданию центров нового образца, отметил глава Роструда Михаил Иванков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 февраля. /ТАСС/. Все центры занятости в России планируется модернизировать к 2025 году, сообщил глава Федеральной службы по труду и занятости населения (Роструд) Михаил Иванков, выступая на Санкт-Петербургском международном форуме труда.

В целом создание новой модели центров занятости населения запланировано до 2025 года, путем поэтапного внедрения разработанных и утвержденных в прошлом году Минтрудом РФ единых стандартизованных требований.

"Эта работа началась в 2019 году, 16 пилотных субъектов РФ приступили к созданию этих центров занятости нового образца. По итогам года в новом формате в 16 субъектах заработали уже 20 центров занятости в новом формате, в едином совершенно динамичном бренде: "Кадровый центр - работа России", - сказал он.

Он добавил, что в 2020 году в рамках проекта по модернизации деятельности центров занятости населения подключаются новые регионы, в том числе Петербург. Проект реализуется в рамках национального проекта "Повышение производительности труда".

Нацпроект "Повышение производительности труда и поддержка занятости" является дальнейшим развитием одноименного приоритетого проекта, который реализовывался с 2017 года. Ключевой целью нацпроекта является ускорение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики (обрабатывающие производства, сельское хозяйство, транспорт, торговля и строительство) до 5% в год к 2024 году против 1,4% в 2018 году.

IV Санкт-Петербургский международный форум труда проходит в Петербурге 27-28 февраля. Среди основных его тем: кадровое обеспечение Национальных проектов, драйверы роста производительности, прогнозы и аналитика рынка, социальные вызовы и модели регулирования, HR-технологии, человеческий капитал и открытое образование. В обсуждении участвуют представители Роструда, научных учреждений, профильных министерств и ведомств, также представлен бизнес различных отраслей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияСанкт-ПетербургИванков, Михаил Юрьевич
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