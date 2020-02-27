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Международные резервы России выросли за неделю на $0,7 млрд

По данным банка России, они составили $563,1 млрд

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Международные резервы РФ по данным на 21 февраля выросли на $0,7 млрд и составили $563,1 млрд, сообщил Банк России.

По данным регулятора, увеличение резервов произошло "под преобладавшим воздействием покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила, отчасти нивелированным отрицательной переоценкой".

На 14 февраля 2020 года международные резервы оценивались в $562,4 млрд.

Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (SDR), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Целевой уровень ЦБ по международным резервам составляет $500 млрд.

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Россия
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