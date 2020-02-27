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В Минтрансе прокомментировали принятие закона о регулировании работы такси

В ведомстве считают, что это поможет снизить аварийность с их участием

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Принятие нового законопроекта о регулировании деятельности такси будет способствовать снижению количества ДТП с их участием, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства транспорта РФ.

"В Государственной думе готовится к принятию новый законопроект о регулировании деятельности легкового такси", - отметили в Минтрансе. - Принятие законопроекта в том числе будет способствовать снижению количества ДТП с участием такси, а также снижению числа погибших и пострадавших в них граждан".

Согласно новому законопроекту, службы заказа такси обяжут проверять графики труда и отдыха водителей. В случае превышения ими установленных рабочих часов, водителей будут отключать от заявок пассажиров. Также предлагается не допускать к работе в такси водителей, ранее лишённых права управления автомобилем в течение последнего года.

"Во избежание случаев обслуживания пассажиров третьими лицами предлагается официально закреплять трудовые отношения между юрлицом или ИП и водителями. Кроме того, служба заказа легкового такси должна нести жесткую ответственность за передачу заявок (или за допуск к заявкам пассажиров) лицам, не имеющим разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси", - рассказали в министерстве.

Накануне президент Владимир Путин заявил, что число аварий с участием такси в 2019 году выросло в полтора раза. Он также попросил Минтранс "обратить на это особое внимание и предложить эффективные механизмы исправления ситуации".

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