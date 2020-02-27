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ФАС разрешила "А-Проперти" купить 100% Эльгинского проекта

В проект входят компании "Эльгауголь", "Эльга дорога" и "Мечел транс Восток"

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ удовлетворила ходатайство компании "А-Проперти" о покупке компаний Эльгинского проекта - "Эльгауголь", "Эльга дорога" и "Мечел транс Восток". Об этом говорится в материалах ФАС.

"ФАС России приняла решение об удовлетворении данного ходатайства", - говорится в документе.

"Мечелу" принадлежит по 51% в этих активах Эльгинского проекта, по 49% в этих компаниях у Газпромбанка.

О подаче в ФАС ходатайства компанией "А-Проперти" бизнесмена Альберта Авдоляна (одного из основателей телеком-оператора Yota, в настоящее время принадлежит "Мегафону") об одобрении покупки 100% в Эльгинском угольном месторождении в конце января сообщил ТАСС представитель "А-Проперти". В Газпромбанке ТАСС сообщали, что заинтересованы в продаже своего пакета акций проекта компании "А-Проперти".

В середине января РБК сообщал со ссылкой на источники, что основной акционер "Мечела" Игорь Зюзин готов продать долю "Мечела" в проекте, которая составляет 51%. "Мечел" впоследствии сообщил, что отказался от опциона на выкуп 34% в проекте у Газпромбанка в связи с получением альтернативного предложения, изучение которого требует дополнительного времени и консультаций со всеми сторонами, включая основных кредиторов компании.

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