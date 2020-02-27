"Россети Северный Кавказ" направят более 200 млн рублей на ремонт объектов в КБР

НАЛЬЧИК, 27 февраля. /ТАСС/. "Россети Северный Кавказ" направят более 200 млн рублей на ремонт энергообъектов в Кабардино-Балкарской Республике (КБР) в 2020 году, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе компании.

"В январе 2020 года филиал "Россети Северный Кавказ" - "Каббалкэнерго" выполнил работы по техническому обслуживанию объектов электросетевого комплекса более чем на 6,3 млн рублей. Мероприятия реализованы специалистами с опережением графика, [...] провели внеплановые капитальные ремонты 8,21 км линий 0,4-10 кВ, заменили 74 изолятора, 21 опору и 7,43 км проводов, отремонтировано оборудование 25 трансформаторных подстанций ТП-6-10 кВ и 12 трансформаторов 1-2 габарита. Всего в 2020 году планируется направить на выполнение ремонтных программ 208,4 млн рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что таким образом компания планирует снизить риски массовых аварий и длительных отключений. "Выполнение всех мероприятий ремонтной программы в соответствии с утвержденным графиком позволит филиалу "Каббалкэнерго" качественно и в срок подготовить энергообъекты республики и к сезонным капризам погоды, как это было в последнюю неделю февраля. Кроме того, благодаря ремпрограмме энергетики смогут обеспечивать растущие потребности в электроснабжении экономики и социальной сферы региона", - добавили в компании.