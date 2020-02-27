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Bloomberg: два вице-президента Apple покидают компанию

По информации агентства, это Ник Форленза и Дуко Пасмуйж

ТАСС, 27 февраля. Два вице-президента Apple покидают компанию, сообщает в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным собеседников агентства, Ник Форленза, отвечавший за промышленный дизайн, вышел на пенсию, а Дуко Пасмуйж, больше года назад покинувший должность вице-президента по операционной деятельности, сейчас обсуждает свой уход из компании.

Как отмечает Bloomberg, Форленза возглавлял группу, ответственную за производственные процессы и оборудование. Пасмуйж долгие годы помогал в организации производства одного из основных продуктов Apple - смартфона iPhone.

Представитель Apple никак не прокомментировал агентству информацию об уходе Форлензы и Пасмуйжа.

Основанная в 1976 году Apple производит смартфоны iPhone, планшетные компьютеры iPad, компьютеры iMac, ноутбуки MacBook, музыкальные плееры iPod и другую высокотехнологичную технику. Корпорация со штаб-квартирой в Купертино является одной из крупнейших в мире.

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