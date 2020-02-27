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Производитель пасты Barilla вложит €130 млн в расширение производства в России

Компания построит в Подмосковье первую в восточной Европе мельницу по производству муки из твердых сортов пшеницы, а также второй в России завод по производству пасты

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Итальянский концерн Barilla - производитель пасты и соусов - инвестирует более €130 млн в производство в подмосковной особой экономической зоне (ОЭЗ) "Ступино квадрат", говорится в сообщении компании MR Group (в которую входит ОЭЗ).

На территории ОЭЗ Barilla построит первую в восточной Европе мельницу по производству муки из твердых сортов пшеницы, а также второй в России завод по производству пасты.

Единственный на данный момент производственный актив концерна в России - завод по производству пасты в Солнечногорске.

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