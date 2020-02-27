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Фонд развития моногородов предложил снять ограничение по видам деятельности в ТОР

Как сообщила зампред ВЭБ.РФ, глава Фонда развития моногородов Ирина Макиева, существующие ограничения мешают моногородам диверсифицировать экономику и приводят к тому, что зависимость от градообразующих предприятий остается

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Ограничение по видам экономической деятельности на территориях опережающего развития (ТОР) в моногородах необходимо снять, так как оно мешает снижать зависимость населенных пунктов от крупных производств. Такое мнение высказала зампред ВЭБ.РФ, глава Фонда развития моногородов (Моногорода.рф) Ирина Макиева в ходе IV Форума городов атомной промышленности в Москве.

Сейчас в России 321 моногород, в 87 из них действуют ТОР. В каждом из них определен перечень разрешенных видов деятельности, и, если компания хочет реализовать проект в другой сфере, она не сможет получить статус резидента.

"Предложение, которое действительно совершит революцию - это разрешить все виды экономической деятельности, кроме градообразующих", - сказала Макиева, говоря о работе ТОР в моногородах.

По ее словам, такие изменения в законодательстве необходимы, чтобы режим ТОР работал максимально эффективно. Она отметила, что существующие ограничения мешают моногородам диверсифицировать экономику и приводят к тому, что зависимость от градообразующих предприятий остается. Как считают в фонде, в ТОР должны быть разрешены все виды деятельности, кроме связанных с градообразующими предприятиями. При этом изменения не должны наносить ущерб действующему бизнесу.

Кроме этого Макиева предложила присваивать статус резидентов ТОР в моногородах индивидуальным предпринимателям, а не только юридическим лицам. Резидентами 87 территорий уже стали почти 600 компаний, однако ИП не могут получить такой статус и соответствующие льготы. Ограничение распространяется только на территории в моногородах, в других ТОР индивидуальные предприниматели могут становиться резидентами.

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