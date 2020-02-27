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Мишустин возглавил правительственную комиссию по цифровому развитию

Помимо него, в состав правкомиссии вошли еще 28 человек,

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил состав правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности. Согласно распоряжению, опубликованному в четверг на сайте кабмина, президиум возглавил сам председатель правительства.

Помимо Мишустина, в состав правкомиссии вошли еще 28 человек, в том числе вице-премьер Дмитрий Чернышенко, ставший заместителем председателя комиссии, первый вице-премьер Андрей Белоусов, глава Сбербанка Герман Греф, глава "Газпром нефти" Александр Дюков, председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, замруководителя аппарата правительства Леонид Левин, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр экономического развития Максим Решетников, председатель Банка России Эльвира Набиуллина, министр финансов Антон Силуанов и другие.

Правительственная комиссия по цифровому развитию - координационный орган, который образован для обеспечения взаимодействия органов власти по вопросам развития экосистем цифровой экономики и повышения уровня использования информационных технологий и связи.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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