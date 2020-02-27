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"Газпром" в 2020 году увеличит инвестиции в газификацию Тульской области на 72%

Сумма составит 1,031 млрд рублей

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. "Газпром" в 2020 году направит на газификацию Тульской области на 72% больше инвестиций - до 1,031 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании "Газпром межрегионгаз".

Ранее в четверг состоялась рабочая встреча гендиректора ООО "Газпром межрегионгаз" Сергея Густова и губернатора Тульской области Алексея Дюмина. В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества, в частности, газификацию региона.

В 2002-2019 годах "Газпром" направил на газификацию области 5 млрд рублей. Построено 89 газопроводов общей протяженностью более 840 км. Уровень газификации региона увеличен с 79,3% до 89,3% на 1 января 2020 года. Отмечено, что регион практически в полном объеме выполняет обязательства в рамках реализации Программы газификации регионов РФ. "В 2020 году "Газпромом" предусмотрено увеличение объема финансирования проектов, связанных с газификацией региона, на 72% - до 1,031 млрд рублей (в 2019 году - 600 млн рублей)", - отмечается в сообщении.

Средства выделены для строительства 44 объектов газификации, по которым в настоящее время завершаются проектно-изыскательские работы. Кроме того, в ближайшее время планируется начать проектирование еще пяти газопроводов в Веневском и Суворовском районах, а также в областном центре. "Расширяя сеть газоснабжения, мы открываем перспективы для развития городов и целых районов, повышаем качество жизни людей", - отметил Алексей Дюмин по итогам встречи.

Стороны также обсудили ряд проблемных вопросов, связанных с оформлением земельных участков под строительство газопроводов и утверждением проектов планировки и проектов межевания территорий. Густов подчеркнул, что данные вопросы сдерживают реализацию проектов газификации и "Газпром межрегионгаз" рассчитывает на активную поддержку властей Тульской области в их решении. "Сегодня с губернатором Алексеем Геннадьевичем Дюминым обсудили вопрос о том, что в ближайшие три-четыре года мы закончим газификацию Тульской области, каждый дом получит голубое топливо. Можно сказать, дорога длинною в 65 лет будет закончена, в том числе и строительство новых объектов для обеспечения газом тех новых проектов, которые реализуются в области", - сказал Густов.

Кроме того, на встрече были рассмотрены вопросы подготовки к реализации концессионного соглашения по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения Тулы.

Теги
РоссияДюмин, Алексей ГеннадьевичТульская область
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