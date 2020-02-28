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"Известия": для владельцев беспилотников могут предусмотреть страхование ответственности

В соответствующем документе пропишут лимиты ответственности и максимальный вес беспилотников, подлежащих страхованию, передает газета
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© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Законодательная рабочая группа Национальной технологической инициативы (НТИ) "Аэронет" до апреля планирует передать в Минтранс проект об обязательном страховании ответственности владельцев дронов. Об этом сообщила в пятницу газета "Известия" со ссылкой на руководителя группы Сергея Жукова.

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По его словам, в проекте пропишут лимиты ответственности и максимальный вес беспилотников, подлежащих страхованию. Жуков отметил, что требование не будет распространяться на игрушечные беспилотники весом до 250 г, но может коснуться дронов, тяжелее нескольких килограммов.

В Минтрансе подтвердил газете, что дорожная карта НТИ предполагает разработку подобного документа, а также уточнили, что представители министерства участвуют в заседаниях, на которых рассматриваются подготовленные рабочей группой материалы.

В публикации отмечается, что обсудить проект со страховщиками, производителями и владельцами беспилотников планируется в марте.

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