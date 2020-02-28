В Приморье начался отбор маршрутов для будущей дальневосточной авиакомпании

ВЛАДИВОСТОК, 28 февраля. /ТАСС/. Власти Приморья в пятницу начали отбор наиболее востребованных авианаправлений для будущей дальневосточной авиакомпании. Приморцы могут принять участие в обсуждении и предложить наиболее предпочтительные для них направления, сообщается на сайте правительства Приморского края.

Вопрос создания единой авиакомпании для перевозок на Дальнем Востоке прорабатывает правительство РФ по поручению президента России Владимира Путина. Ранее сообщалось, что рассматривается несколько вариантов создания авиакомпании: на базе существующей или организация нового перевозчика.

"Глава государства поручил правительству проработать создание авиакомпании, которая будет состоять из российских самолетов для перевозок пассажиров и грузов на Дальнем Востоке. В настоящее время специалисты определяют наиболее оптимальные и востребованные авианаправления внутри региона", - сообщается на сайте регионального правительства.

В Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Приморского края разъяснили, что к выбору авиамаршрутов привлекут и самих дальневосточников, чтобы выбрать наиболее востребованные направления. Ранее в правительстве Приморского края отмечали, что создание дальневосточной авиакомпании позволит не только ввести новые маршруты, но и проводить единую тарифную политику, тем самым сделать перелеты более доступными для населения.

В пресс-службе правительства Приморского края ТАСС разъяснили, что голосование организовано для приморцев. Проходит ли сбор мнений в других дальневосточных регионах, неизвестно.

В середине февраля глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил журналистам, что авиакомпания, которую планируется создать для перевозок на Дальнем Востоке, получит около двадцати самолетов SSJ-100. Также ранее сообщалось, что рассматривается вопрос создания авиакомпании для ДФО на базе "Авроры" (дальневосточная дочерняя компания "Аэрофлота") или на базе "Якутии".

Авиация в Приморье

В настоящее время прямое регулярное авиасообщение связывает Владивосток с Петропавловском-Камчатским, Хабаровском, Южно-Сахалинском, Анадырем, Благовещенском и Якутском.

В 2020 году в Приморье регулярные внутрикраевые авиаперевозки выполняются по 13 маршрутам. В неделю осуществляется от 40 до 49 рейсов, в зависимости от сезона.