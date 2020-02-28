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"Ъ": Минтранс формирует предложения по кандидатам в совет директоров ОАО "РЖД"

По данным издания, в совет могут войти глава Минэкономики Максим Решетников и первый заместитель главы Минстроя Ирек Файзулин

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. В правительстве РФ обсуждаются изменения в составе совета директоров ОАО "РЖД", который должен быть переизбран летом, сообщает "Коммерсантъ".

Так, в совет могут войти глава Минэкономики Максим Решетников и первый заместитель главы Минстроя Ирек Файзулин, а покинуть - замминистр экономики Михаил Расстригин и председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович, уточняется в сообщении.

При этом вопрос с должностью главы совета директоров пока не ясен. Однако, вероятно, что соответствуя традиции последних лет, ее может занять первый вице-премьер Андрей Белоусов, пишет "Ъ". При этом сохранит ли свое место в совете директоров РЖД Максим Акимов, возглавивший "Почту России" с 4-го февраля, также не ясно.

В 2019 году, согласно отчетности ОАО РЖД, членам совета директоров в целом выплачено 45,37 млн рублей (примерно 3,2 млн каждому).

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Россия
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