Белорусские НПЗ переработают в марте около 1 млн тонн нефти

МИНСК, 28 февраля. /ТАСС/. Объем переработки нефти в марте на двух белорусских НПЗ составит около 1 млн тонн, что примерно будет соответствовать объемам переработки сырья в январе и феврале. Об этом сообщил в пятницу вице-премьер правительства Игорь Ляшенко.

"Плюс-минус в районе миллиона тонн работаем. В таком же объеме [в марте], как было в январе и феврале. То есть соответствующая эффективность загрузки производств", - отметил вице-премьер, слова которого приводит агентство БелТА.

Ляшенко уточнил, что белорусские АЗС в достаточном объеме обеспечены нефтепродуктами. "Когда уладим вопросы с Российской Федерацией, будут восстановлены остальные объемы по экспорту. Но критический объем экспорта мы тоже выполняем", - пояснил заместитель премьер-министра.

26 февраля "Белнефтехим" сообщил, что с марта нефть на белорусские НПЗ по рыночной цене без премии, в дополнение к компаниям группы "Сафмар", начнут поставлять пять новых российских поставщиков, которые ранее не занимались поставками нефти в Белоруссию. Позднее в концерне уточнили, что группа "Сафмар" в марте может поставить в Белоруссию 300 тыс. тонн нефти, а "УДС нефть" - 50 тыс. тонн. В Белоруссии также ожидают прибытие двух танкеров азербайджанской нефти в объеме около 160 тыс. тонн, которая поступила на Мозырский НПЗ по нефтепроводу "Одесса - Броды".

Поставки российской нефти на белорусские НПЗ были остановлены с 1 января, поскольку Москва и Минск не заключили соглашение об условиях поставок на этот год. Из всех российских компаний, поставлявших нефть в Белоруссию, экспорт не прекратил только "Сафмар". Минэнерго РФ сообщало о том, что российские нефтяные компании предложили Белоруссии новую формулу ценообразования, в которой премия экспортеров снижается на $2 ежегодно пропорционально снижению экспортной пошлины.