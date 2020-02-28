Эксперт: нехватка стажировок, ограничения по здоровью мешают переобучению предпенсионеров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 февраля. /ТАСС/. Развитие стажировок необходимо для полноценного переобучения и трудоустройства граждан предпенсионного возраста в рамках нацпроекта "Демография", сообщила ТАСС в кулуарах IV Санкт-Петербургского международного форума труда доктор экономических наук, руководитель лаборатории ВНИИ труда Ольга Забелина.

По ее мнению, нужны специальные программы обучения грамотному поведению на рынке труда наподобие программ финансовой грамотности. "В старшем возрасте присутствует определенный консерватизм в освоении новых навыков, встает и вопрос состояния здоровья, - одно дело одновременно работать и учиться в молодости и совсем другое - в старшем возрасте. Не всегда есть возможность переобучения из-за семейного положения. И нужны программы грамотного поведения на рынке труда наподобие программ финансовой грамотности", - сказала Забелина.

К примеру, отметила она, существует необходимость стажировок для старшей возрастной группы. Сейчас уже есть немало проектов для молодежи, которые помогают в приобретении новых профессиональных навыков. Однако такое обучение должно быть и для лиц из категории "50 и старше".

Ситуация с переобучением в регионах разная, отметила эксперт. К примеру, в Петербурге люди пришли учиться, потому что видят для себя конкретные рабочие места. Где-то ситуация может быть менее благополучная. Окончательное решение всегда остается за человеком, но в осознанном принятии решения о переквалификации, освоении новой профессии, ему должны помочь. "В этом отношении особенно актуальным становится лозунг реформирования службы занятости - от оказания услуг к решению проблем", - отметила ученый.

Готовность меняться

По ее словам, сегодня нужно быть готовым к переквалификации, это касается не только предпенсионеров. "Обычно пугают, что цифровизация приведет к сокращению порядка 6 млрд рабочих мест в мире, но цифровизация одновременно и создает новые рабочие места. Профессии развиваются, появляются новые функции. На одном предприятии бухгалтер всю жизнь может заниматься только начислением зарплаты, а если он владеет финансовой аналитикой, финансовым планированием, его конкурентоспособность выше", - отметила эксперт.

По ее мнению, в современном цифровом мире работникам всех возрастов нужно "пропускать" себя не через диплом, а через собственные навыки, что конкретно они могут делать и продать на рынке труда.

"Из всего полученного образования работодатель готов платить за конкретные навыки. Эксперты Всемирного банка отмечают, что основной риск не в цифровизации, а неготовности населения к технологическому будущему, к непрерывному образованию, к трудовой мобильности. Старшее поколение было воспитано так, что если часто переходишь с одного места работы на другое, то ты "летун". А сейчас человек может 2-3 раза поменять работу за три года, и это нормально. Необходимость постоянно меняться, подстраиваться под рынок труда - это тоже навык", - считает Забелина.

О форуме

Санкт-Петербургский международный форум труда проходит с 27 по 28 февраля в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" и Таврическом дворце. Его основной темой является развитие человеческого капитала как основного фактора экономического роста. Организаторы форума - правительство Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургский государственный университет и компания "Экспофорум-Интернэшнл", мероприятие проходит при поддержке Министерства труда и социальной защиты РФ.